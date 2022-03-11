Как сообщает lenta.ru со ссылкой на De Telegraaf, игрока московского «Спартака» Квинси Промеса заподозрили в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

По информации De Telegraaf, Квинси Промес и его родственники вложили деньги в партию наркотика весом 4000 килограммов, однако она была изъяты голландской полицией в апреле 2020 года. Ее стоимость – €120 млн евро.

В ноябре 2021 года Промеса обвинили в покушении на убийство родственника на вечеринке в июле 2020 года.