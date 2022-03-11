Российские кулинары предложили разработать русское меню для заведений общепита

На разработку меню для ресторанов быстрого питания уйдет до трех месяцев.

Президент Национальной ассоциации кулинаров России Анна Жукова сообщила, что они намерены разработать меню для ресторанов быстрого питания на основе русской кухни. По задумке, они должны заменить ушедшие с рынка «Макдональдс», сообщает ТАСС.

Ассоциация готова разработать технологические карты для русских блюд, которые будут применяться в сетевых ресторанах.

— В том числе вместо сети «Макдональдс», если в будущем пойдет речь об их уходе с рынка, — уточнила Жукова.

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На создание меню уйдет около трех месяцев, потому что многие рецепты требуют лишь доработки, ведь специалисты в последнее время уделяли много времени русской кухне.

8 марта стало известно, что сеть «Макдональдс», а также Pizza Hut и KFC приостановили работу ресторанов в России.