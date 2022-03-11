Сколько Америка и Европа уже потратили на Украину  

Автор: Сергей Агутин
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Как пишет Ольга Лазарева на страницах bloknot.ru, США утвердили очередной пакет финансовой поддержки Украины на $13,6 млрд. Если транш утвердит Сенат и подпишет президент, он станет самым крупным на сегодняшний день. Еще до начала спецоперации Вашингтон предлагал Киеву кредитные гарантии на $1 млрд

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Фото: bloknot.ru

Совет исполнительных директоров МВФ одобрил выделение Украине $1,4 млрд дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI) для покрытия первоочередных расходов госбюджета и обеспечения платежного баланса.

Совет Всемирного банка одобрил выделение Украине $723 млн. Также ВБ передаст Киеву $134 млн специального гранта и «параллельное финансирование» на $100 млн.

Великобритания выделила Украине $100 млн долларов «на восстановление бюджета». До этого Лондон уже выделял Киеву $132 млн долларов на реформы и $159 млн гуманитарной помощи.

Австралия на закупку военной техники и оружия обещала выделить Украине более $100 млн. Швеция обещала Киеву $43 млн на поддержку военнослужащих. Канада выделит кредит в размере $392,5 млн по запросу.

ООН запустила две крупномасштабные программы экстренной помощи Украине на поддержку людей в зоне боевых действий и на помощь беженцам на $1,6 млрд. На них будут закуплены лекарства, предметы первой необходимости, палатки, одеяла, питьевая вода и прочее.

Еще до начала спецоперации Украина получила от США, Великобритании, Канады, Польши, Франции, Германии, Турции, стран Скандинавии, Балтии и других военную помощь на сумму более $1,5 млрд.

Также Украина получила деньги от пожертвований мировых знаменитостей: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли перевели $1 млн, Мила Кунис и Эштон Катчер — $3 млн, Хироши Микитани — $8,5 млн, Леонардо Ди Каприо — $10 млн. Кроме того, «щедрое пожертвование», размер которого не разглашается, сделала королева Великобритании Елизавета II.

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