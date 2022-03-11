Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину

Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения добровольцев к участию в спецоперации на Украине.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — заявил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что из стран Ближнего Востока более 16 тысяч добровольцев готовы приехать для помощи ДНР и ЛНР.

Ранее Путин также поддержал идею Шойгу передать в ДНР и ЛНР трофейную технику западного производства, танки и стрелковое оружие, изъятые во время спецоперации.

Напомним, 24 февраля, Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Ее цель — защитить «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»