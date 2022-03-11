На Чемпионате и Первенстве СЗФО по танцевальному спорту танцоры завоевали 6 комплектов золотых медалей, 10 серебряных и 7 бронзовых.

Всего 47 региона представляло 125 пар. В финале соревнований ещё 16 пар из Ленобласти заняли с 4 по 6 места.

«Поздравляем призеров и финалистов окружных соревнований, а также их тренеров с достигнутыми результатами. Желаем успехов нашим спортсменам на Чемпионате и Первенствах России», — отметили в комитете по физической культуре и спорту Ленобласти.

Ранее Полина Трескунова из Всеволожского района стала сильнейшей спортсменкой страны на проходившем в Орле первенстве России по армреслингу.