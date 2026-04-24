Работу в выходные и праздничные дни работодатель обязан оплачивать не менее чем в двойном размере либо компенсировать дополнительным днем отдыха, напомнил юрист и член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Такое правило закреплено в статье 153 Трудового кодекса. При этом сам работодатель должен заранее уведомить сотрудника о привлечении к работе в письменной форме.

Если оплата за работу в выходной или праздничный день не была произведена в двойном размере, сотрудник вправе обратиться в суд.

Иван Курбаков уточнил, что срок для такого обращения составляет три месяца с момента, когда работник узнал о нарушении. Это предусмотрено статьей 392 Трудового кодекса, которая регулирует сроки обращения в суд по индивидуальным трудовым спорам.