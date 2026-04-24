Главная / Новости / Юрист рассказал, как оплачивается работа в праздники и выходные

Новости Экономика

Юрист рассказал, как оплачивается работа в праздники и выходные

Фото: Freepik.

Работу в выходные и праздничные дни работодатель обязан оплачивать не менее чем в двойном размере либо компенсировать дополнительным днем отдыха, напомнил юрист и член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Такое правило закреплено в статье 153 Трудового кодекса. При этом сам работодатель должен заранее уведомить сотрудника о привлечении к работе в письменной форме.

Если оплата за работу в выходной или праздничный день не была произведена в двойном размере, сотрудник вправе обратиться в суд.

Иван Курбаков уточнил, что срок для такого обращения составляет три месяца с момента, когда работник узнал о нарушении. Это предусмотрено статьей 392 Трудового кодекса, которая регулирует сроки обращения в суд по индивидуальным трудовым спорам.

Доцент Балынин: Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты в апреле
Фото: pxhere.com Майские пенсии части россиян перечислят досрочно в апреле, если дата получения выплаты в мае выпадает на праздничные дни, сообщил доц...
работа Россия зарплата
Новости Происшествия

Начальница почты похитила почти полмиллиона рублей в Петербурге

Начальницу одного из почтовых отделений в Санкт-Петербурге заподозрили в служебном подлоге после фиктивного трудоустройства двух почтальонов и присвоения их зарплаты почти за год.

По версии следствия, руководитель отделения оформила на работу двоих человек, которые фактически в организации не работали. Чтобы схема продолжала действовать, женщина регулярно заполняла поддельные табели и отчеты, указывая в них вымышленные часы работы.

Следствие считает, что зарплата за «сотрудников-призраков» поступала на банковские карты, а затем тратилась на личные нужды подозреваемой.

По предварительным данным, махинации продолжались большую часть 2025 года. За одного фиктивного работника женщина, как полагают правоохранители, получила около 350 тыс. рублей, еще более 138 тыс. рублей – за второго. Общий ущерб превысил 488 тыс. рублей.

Преступление выявили во время проверки, женщину полностью изобличили. Заведено уголовное дело по статье о служебном подлоге.

В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
Санкт-Петербург

