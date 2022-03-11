В Ленобласти выбрали лучших вокалистов

Пять воспитанников региональных музыкальных школ стали победителями областного конкурса «Серебряный Орфей»

В конкурсе приняли участие 33 учащихся из 12 школ искусств 47 региона. По решению конкурсной комиссии звания Лауреата I степени удостоены Таисия Богданова — воспитанница школы искусств города Выборга, Иван Косогов и Арман Саргсян из Никольской музыкальной школы, Родион Соколов из Подпорожской детской школы искусств и Варвара Харлова из Детской школы искусств имени Михаила Ивановича Глинки города Всеволожск.

Ранее Ленобласть впервые победила на Дельфийских играх. Ученица по классу «Гусли» детской школы искусств им. Глинки во Всеволожске Ольга Бирюкова заняла первое место в номинации «Народные инструменты» на Двадцатых молодежных Дельфийских играх.