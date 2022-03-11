На сайте комитета по АПК Ленобласти обновили реестр свободных земель

В список вошло 494 участка в 14 районах, которые можно приобрести или взять в аренду для сельскохозяйственного использования.
Среди предложений больше всего участков в Лужском районе ― 116 в и Бокситогорском ― 108, есть и Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском районах.
Ранее Олег Малащенко уже отмечал, что активизация земельного контроля – может стать драйвером развития экономики поселения. В итоге за 3 года Ленобласть смогла вернуть себе порядка 17 тысяч гектаров для предоставления в аренду.
За получением земли надо обращаться в администрацию поселений. Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Отметим, что несмотря на засушливое лето в 2021 году регион перевыполнил показатели госпрогаммы по зерну, план по сбору рапса, собрано больше чем в прошлом году плодово-ягодных культур, а также рекордный урожай топинамбура.