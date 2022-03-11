Ольга Занко в знак протеста ушла из иностранных соцсетей

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко удалила свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram.

Ранее пресс-секретарь компании Meta открыто заявил, что социальные сети не будут блокировать сообщения с призывами к насилию в отношении российских граждан и военных. Занко заявила, что «это открытый призыв к геноциду нашего народа!»

«Вся моя многолетняя общественная деятельность была направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, чтобы не допустить возрождение нацизма. И сейчас мы видим, что это страшное зло возрождается снова. Не за это отдавали жизни наши деды и прадеды. Моя совесть и память о ветеранах, о моих родных героях, не позволяет мне находиться здесь. Не хочу иметь ничего общего с этими площадками. Ухожу. В WhatsApp меня также не будет», — отметила она.

Она добавила, что ее можно найти в Телеграм, ВК и Одноклассниках.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram. Мессенджер WhatsApp не коснутся меры против Meta.