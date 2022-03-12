С момента своего создания военный блок осуществил 60 вторжений в другие страны.

В статье «Южной службы новостей» рассказывается, что с момента своего создания, войска НАТО убили свыше трех миллионов человек в результате 60 вторжений в суверенные государства.

В статье сообщается, что во время бомбардировок Югославии весной 1999 года погибли 5700 человек, а около 7 тысяч остались изувеченными.

После этих событий у НАТО появилась риторика стан изгоев, против которых надо использовать исключительно силу, а на сербов указывали в качестве первого примера.

Самой затяжной войной альянса, стала операция в Афганистане. За 18 лет пребывания в этой стране 35 тысяч человек погибли, более 500 тысяч стали беженцами.

Также не стоит забывать про войну в Ираке, где официально военный блок не участвовал, однако среди стран, отправивших войска на помощь американцам, много натовских.

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После вторжения в эти страны альянс не остановился и вторгся в Ливию. В стране до сих пор идет гражданское противостояние. Власть оспаривают конкурирующие правительства, не способные договориться о дате выборов.

Также стоит отметить, что НАТО и США пытались совершить или даже совершили «цветные революции» в ряде стран. В этот список вошли: Грузия (2003 г.), Украина (2004, 2014 гг.), Киргизия (2005 г.), Тунис (2011 г.), Армения (2008, 2015 гг.), Россия (2010, 2013 гг.), Белоруссия (2020 г.), Казахстан (2022 г.).