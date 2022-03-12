Глава Instagram Моззери прокомментировал блокировку соцсети на территории России

Глава Instagram Адам Моззери заявил, что решение заблокировать соцсеть в России является неправильным. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Моззери, данное решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира. Он отметил, что около 80% россиян подписаны на аккаунты вне страны.

— Это неправильно, — заключил Моззери.

Напомним, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ принял решение ограничить доступ к соцсети Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Соцсеть будет заблокирована уже 14 марта.