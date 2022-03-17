«Теплосеть» предупредила о датах отключения горячей воды в Петербурге и Кудрово

В «Теплосети» сообщили о датах проведения температурных испытаний сетей в пяти районах Санкт-Петербурга и примыкающем к нему Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

Проверки в Василеостровском районе состоятся 30 марта, 5 апреля – в Невском и Красногвардейском районах, а также в Кудрово. В Московском и Адмиралтейском районах города – 19 апреля.

В эти даты подачу горячей воды ограничат, но отопление будет производиться в штатном режиме.