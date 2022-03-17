Двум организаторам похода на Хибины, где из-за схода лавины погиб ребенок, предъявили обвинение

Завершено расследование уголовного дела о сходе лавины в горном массиве Хибины почти год назад. Тогда под снежными завалами погибла девочка из Петербурга.

Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области.

В Мурманской области, где и произошла трагедия, завершено расследование уголовного дела. Обвинение предъявили двум педагогам Дома детского творчества Петербурга. Один из них признал вину только частично, а второй и вовсе не считает себя виновным.

Инструкторам вменяют статью об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека». В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Наша редакция активно освещала эти трагические события. Напомним, почти год назад, 22 марта, стало известно о чрезвычайном положении на горном массиве в Хибинах Мурманской области. В районе 18:00 там сошла лавина.

В составе туристической группы была 12-летняя девочка из Петербурга. Позже выяснилось, что она 12 часов была жива и ждала эвакуации, находясь под снежными завалами.