В Петербурге автомобиль наехал на фонарный столб

Мужчине потребовалась деблокировка из автомобиля.
По информации правоохранительных органов, на Менделеевской улице водитель легковушки наехал на фонарный столб.
Прибывшие на место происшествия спасатели освободили застрявшего водителя при помощи гидравлики.
Из-да ДТП возникла угроза падения столба. На улице работали сотрудники компании «Ленсвет».
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11.03.2022 335