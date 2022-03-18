Ленинградские депутаты просят софинансировать ремонт дорог к СНТ соседей

Депутаты рассмотрели проект обращения к Губернатору Петербурга и Председателю ЗакС Петербурга по вопросу о софинансировании капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводств и огородничеств, расположенных в Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, эту проблему, которая на сегодняшний день стоит крайне остро, комиссия рассмотрела на прошлом своем заседании.

Она заключается в том, что на территории региона расположено 3316 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), что составляет 520 тыс участков, на которых ведут садоводство и огородничество 1 500 тыс человек. Из них 2 452 СНТ — с преобладанием жителей Санкт-Петербурга, что составляет 400 тыс участков, на которых ведут садоводство и огородничество 1 140 тыс человек.

Начиная с 2019 года Правительством Ленинградской области проводится работа по взаимодействию с Правительством Санкт-Петербурга с целью решения вопроса приведения в нормативное состояние подъездных дорог к садоводствам, расположенным на территории Ленинградской области.

Правительством Ленинградской области было внесено предложение по предоставлению иного межбюджетного трансферта из бюджета г. Санкт- Петербурга в бюджет Ленобласти по опыту г. Москвы и Московской области в размере ежегодного выделения 1,0 млрд рублей.

Соответствующий проект Соглашения между Правительствами двух регионов в декабре 2019 года был направлен в адрес Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

Однако до настоящего времени вопрос о заключении Соглашения так и не решен. При этом Комитетом финансов Санкт-Петербурга выдвинуты предложения об объеме софинансирования ремонта подъездных дорог к садоводствам, расположенным на территории Ленинградской области, в размере 50%.

Учитывая тот факт, что количество СНТ с преобладанием жителей Санкт-Петербурга составляет 76% от общего объема, а также несоизмеримость бюджетов, было принято решение обратиться от имени Губернатора Ленинградской области к Губернатору Санкт-Петербурга с просьбой принять уровень софинансирования ремонта подъездных дорог со стороны бюджета Ленинградской области в объеме не более 10%, и в случае положительного решения вопроса поручить соответствующим органам исполнительной власти Санкт-Петербурга приступить к заключению Соглашения с Правительством Ленинградской области.

В связи с тем, что ответа на это обращение, отправленное 17 декабря прошлого года, так и не поступило, комитет обратился за помощью в решении обозначенной проблемы в постоянную комиссию по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. И сегодня соответствующее обращение, инициированное постоянной комиссией по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, было рассмотрено и поддержано.

В обращении депутаты Законодательного собрания Ленинградской области выражают озабоченность тем, что до настоящего времени решение по рассматриваемому вопросу не принято, что приводит к дальнейшему ухудшению состояния подъездных автомобильных дорог к территориям садоводств и огородничеств, нарушению качества жизни населения и созданию угрозы для их жизни и здоровья.

С учетом социальной значимости мероприятий по капитальному ремонту и ремонту подъездных автомобильных дорог к территориям садоводств и огородничеств и несоизмеримости бюджетов Санкт-Петербурга и Ленобласти парламентарии Ленобласти просят о содействии в осуществлении софинансирования указанных мероприятий за счет средств бюджета Петербурга в размере не менее 90%.

Напомним, что СНТ Ленобласти необходимо заключить договора на вывоз мусора. За отсутствие договор предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. На данный момент из 3000 садоводств Ленобласти необходимые документы имеют чуть больше 2000.