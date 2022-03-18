«Очень люблю Крым»: Александр Дрозденко рассказал о своей поездке на полуостров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался в любви к Крыму и поностальгировал по своей поездке на полуостров в прошлом году.

Об этом глава региона пишет в своем Telegram-канале 18 марта.

Дрозденко рассказал, как в апреле 2021 года ездил на полуостров в рамках мотопробега со своими друзьями из мотоклуба «Дом». Глава Ленобласти поделился своими чувствами к республике и фотографиями из личного архива после поездки в Крым.

Автономная республика Крым 8 лет назад воспользовалась своим правом на самоопределение и воссоединилась с Россией. Спустя несколько дней Ленобласть уже собирала электрогенераторы , насосы и дорожную технику для жителей полуострова. А крымчане встречали буквально со слезами радости на глазах. От воссоединения точно выиграли жители и полуострова, и всей России. А благодаря первым западным санкциям Россия укрепила свою продовольственную безопасность. Сегодня как и 8 лет назад: Россия — вперёд! Крым наш!