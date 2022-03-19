В США решили уничтожить азиатских шершней-убийц с помощью секс-ловушек

В США планируют остановить нашествие азиатских шершней-убийц с помощью секс-ловушек — смеси из феромонов самок насекомых. Новый способ борьбы с шершнями позволит уничтожить большое количество самцов до того, как они начнут спариваться с будущими королевами колоний.

Самые крупные в мире шершни Vespa mandarinia родом из Азии уже на протяжении двух лет появляются в Северной Америке. Насекомые разоряют улья и убивают пчел. Ядовитые укусы шершней-убийц могут быть смертельными. Уничтожать гнезда этих насекомых очень опасно. В Азии они убивают около 50 человек в год.

В состав химических приманок вошли летучие вещества из половой секреции самок шершней. Коктейль из феромонов нанесли на липкую поверхность. В ловушки попались тысячи самцов шершней-убийц, обитавших в радиусе полутора километров. Других насекомых феромоны не интересовали.