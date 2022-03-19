Количество активных вакансий в Ленобласти за март снизилось на 15%

При этом количество желающих трудоустроится растет. В hh.ru выяснили, что в этом месяце в Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество активных вакансий снизилось на 14,9%.

Как уточнили в пресс-службе компании, количество соискателей, наоборот, растет. Такая картина наблюдается по всей России.

Рост конкуренции не позволяет многим соискателям найти вакантное место. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года на одно рабочее место претендовало, в среднем, четыре человека, а сейчас по 5,7 соискателей.