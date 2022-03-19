Лжесотрудник «Газпромбанка» украл 500 тыс. рублей у пенсионера-инвестора из Сланцев

По информации ivbg.ru, 18 марта в полицию Сланцевского района обратился 70-летний житель Сланцев. Он еще в феврале обратил внимание на объявление о доходе от вложения в ценные бумаги.

После перехода на сайт пенсионеру позвонил мужчина и представился сотрудником «Газпромбанка». В течение некоторого времени он перезванивал, рассказывал о «движении денег» и объяснял, куда переводить очередные инвестиции.

В течение месяца пенсионер перечислил мошеннику 500 000 рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.