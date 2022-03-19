Врач перечислил симптомы COVID-19, когда нужно вызывать скорую и «не тянуть время»

Доктор медицинских наук Николай Малышев сообщил, что сильная головная боль, температура выше 38,5 градусов, одышка и боли в области сердца могут оказаться симптомами COVID-19.

«Все это необходимо иметь в виду, вызывать скорую помощь и не тянуть время», – рассказал Николай Малышев в беседе с ura.ru

По словам врача, при неясной симптоматике необходима консультация специалиста и только потом применение медикаментозных средств. Однако есть исключения.

«Когда высокая температура и выше 38,5-39, то жаропонижающие следует принять, типа парацетамола, до приезда врачей», – отметил Николай Малышев