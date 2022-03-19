Банковские мошенники уговорили мужчину отдать свой автомобиль в Петербурге

По информации ivbg.ru, 18 марта в полицию обратился 64-летний житель Санкт-Петербурга. Ему целый месяц названивали неизвестные, представлялись сотрудниками банка и говорили, что на него пытаются оформить кредит.

По словам мошенников, спасти сбережения можно переводом на якобы безопасный счет. Мужчина перевел по указанным реквизитам 850 тысяч рублей.

Спустя некоторое время незнакомец снова позвонил ему и заявил, что неизвестные пытались продать его Volkswagen Polo, поэтому автомобиль необходимо передать скупщику. Мужчина отдал ключи и документы на парковке торгового центра.

Затем петербуржец пришел к выводу, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб пострадавшего составил 1 млн 190 тысяч рублей.