В Ленобласти 20 марта ожидаются от -5 °C до +14 °C

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Ленинградской области 20 марта ожидается температура воздуха ночью 0… -5 °C, днем +9… +14 °C.

Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Выход на лед водоемов Ленинградской области смертельно опасен.