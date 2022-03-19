В Ленобласти 20 марта ожидаются от -5 °C до +14 °C

Автор: Сергей Агутин
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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Ленинградской области 20 марта ожидается температура воздуха ночью 0… -5 °C, днем +9… +14 °C.

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Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Выход на лед водоемов Ленинградской области смертельно опасен.

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15.03.2022 1301
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