Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодежи

Работодателям, которые трудоустроили молодежь до 30 лет, будут выплачивать субсидии. Соответствующее постановление подписал Мишустин.

Речь идет о выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, молодых людях без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, родителях несовершеннолетних детей.

Субсидия на каждого нанятого сотрудника составит три минимальных размера оплата труда, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов, сообщили в правительстве.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты и пенсии.