Эксперты прогнозируют, что вскоре Запад начнет делить западную Украину. Например, Польша под видом защиты остатков страны затащит Галицию в свои границы. Сбудется мечта нацистов — они попадут в НАТО и Евросоюз, но остатками.
«История с нацистской Украиной в полной мере повторит судьбу фашисткой Германии и отношения к ней коллективного Запада? Ближе к концу нацистской Украины англосаксы откроют второй фронт, как было в июне 1944-го? Героически разбомбят уже павший к тому времени Киев по примеру Дрездена февраля 1945-го? Форд, Хуго Босс, Нестле и прочие Кока-Колы вдруг прозреют, что спонсировали нацистов, как это было в 1944-1945-е с поддержкой Гитлера?» — говорится в telegram-канала «V Рейтинг Z КБР».
Эксперты полагают, что западные страны встанут на сторону сильных и принимут самое активное участие в послевоенном разграблении пусть даже и своего, но уже побежденного вассала.
Единственный вопрос: станет ли Путин пожимать руки условным Байдену, Джонсону и Макрону, которые обязательно заявятся на правах победителей?
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