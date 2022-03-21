Российские киносети заморозили цены на билеты и нашли замену Голливуду

Как сообщают «Ведомости», решение о заморозке цен на билеты приняли пять крупнейших киносетей России: объединенная сеть «Синема Парка» и «Формулы кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар».
В совокупности эти пять компаний занимают 31,5% всего кинорынка в России. Докризисные цены сохраняются не только на билеты, но и на сопутствующие товары в барах.
Кроме того, после остановки голливудского проката России киносети сосредоточатся на показе фильмов из Южной Кореи и Латинской Америки. Некоторые из последних киноработ этих стран, например, «Игра в кальмара», побили в прокате Голливуд.
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15.03.2022 1436