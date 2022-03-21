«Куплю печень либерала»: полиция проверит соцсети профессора СПбГУ, где писали странные вещи

Студенты пожаловались в полицию на страницу во «ВКонтакте», где от имени профессора СПбГУ размещены высказывания, направленные «на возбуждение ненависти по признаку национальности». Сам профессор отрицает, что писал нечто подобное.

На странице во «ВКонтакте», данные которой совпадают с данными профессора, публиковались неоднозначные высказывания. В частности, картинка с бездомными собаками ассоциировалась у автора поста с эстонскими дипломатами и стерилизацией.

Фотография документов убитого в Украине документалиста Брента Рено сопровождались радостными эмоциями. Также было опубликовано объявление: «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать».