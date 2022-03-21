Суд заключил под стражу Умарджона Хасанова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, 17 марта на территории ТК «Сенная» двое полицейских попросили Хасанова проследовать в отдел для установления личности. В ответ он напал на правоохранителей, начал бить неизвестным предметом, а одному прокусил плечо.

Хасанова задержали только 19 марта. По ч. 1 ст. 318 УК РФ ему грозит до 5 лет лишения свободы.