«Поезд Победы» на три дня задержится в Петербурге

Экспозиция «Поезд Победы» приедет на Витебский вокзал Санкт-Петербурга и пробудет там три дня.

Жители и гости Северной столицы смогут посетить музей «Поезд Победы» на Витебском вокзале с 23 по 25 марта. Каждый из девяти вагонов состава посвящен отдельной этапу Великой Отечественной войны и транслирует различные исторические факты.

Экспозиция организована в виде 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. В выставке также представлены полноразмерные фигуры и реальные исторические предметы. Попасть на выставку можно по бесплатному билеты, который необходимо приобрести, предварительно зарегистрировавшись на сайте поездпобеды.рф.