Зеленский: компромиссы между Украиной и Россией будет решать референдум

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией решал референдум.
Об этом вечером, 21 марта, пишет РИА Новости.
Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, — приводит слова Зеленского издание «Общественное».
Вам будет интересно
Доброволец из Франции вступил в ряды Народной милиции ДНР. По его словам, наемники, воюющие на стороне Украины, придерживаются тех же...
21.03.2022 335