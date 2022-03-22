Офицер-ветеран ВС США: Америка давно готовилась к войне против России

Америка готовилась к войне с Россией даже тогда, когда между странами были «хорошие» отношения, заявил в эфире «Изолента Live» офицер-ветеран ВС США, эксперт по снабжению в тяжелой промышленности и нефтегазовом секторе Станислав Крапивник.

Крапивник рассказал, что часть времени проводил в тыловом штабе. И там все время проводились тренировки по подготовке бойцов против ВС РФ, против России».

«Мы все время готовились к войне против русских войск, против России. Единственное исключение – это четыре-шесть месяцев до войны с Ираком, второй войны. Все остальное время готовились выступить против русской армии» — подчеркнул офицер-ветеран.

Он также добавил, что во время симуляций и тренировок менялись лишь обстоятельства и планировка: пустыня или равнина. Неизменным оставался противник: Россия.

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