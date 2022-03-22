Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным о Крыме и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить темы Крыма и Донбасса с российским главой государства Владимиром Путиным.

«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, решение будет принято «не в эту встречу».

Ранее Зеленский заявил, что компромиссы между Украиной и Россией будет решать референдум.

Напомним, 24 февраля, Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Ее цель — защитить «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».