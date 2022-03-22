Разбойника задержали за нападение в лифте на жителя Новогорелово

По информации ivbg.ru, 20 марта за нападение на 52-летнего жителя Новогорелово задержан безработный житель Санкт-Петербурга.
Следствие полагает, что 17 марта мужчина встретился в лифте дома на улице Современников в Новогорелово с двумя незнакомцами. Они силой отобрали у него два мобильных телефона стоимостью 20 тысяч рублей.
В ГУ МВД сообщили, что уголовное дело переквалифицировано с грабежа на разбой. Одного из разбойников задержали на следующий после нападения день в Новогорелово.
Вам будет интересно
В одном из ЖК Мурино развернулась любовная драма. На видео попал момент взлома полицейскими двери квартиры, где произошла поножовщина на...
16.02.2022 1285