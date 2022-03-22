Такую сумму выделило правительство Ленобласти на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой до 2024 года 640 земельных участков, выделенных для многодетных семей и льготных категорий граждан.

«Необходимо внимательно пересмотреть содержание новых проектов, чтобы участки выделялись ближе к населённым пунктам», ― отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Для каждого участка будут построены и спроектированы дороги и инженерные коммуникации. Кроме того, до 2024 года планируется разработать проектную документацию на строительство инфраструктуры для 164 участков многодетным семьям во Всеволожске и в Отрадном.

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Напомним, на данный момент региональный материнский капитал равен 126,9 тысячам рублей. На что его модно потратить — закреплено в «Социальном кодексе» Ленобласть. Также вне зависимости от совокупного дохода семьи родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по три миллиона рублей на приобретение жилья. И по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.