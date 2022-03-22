Ленобласть не готова выделять миллиарды на инженерное обеспечение земельных участков

Об этом сегодня заявил глава региона на встрече с депутатами парламента Ленобласти в рамках обсуждения вопроса о реализации подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, лидер фракции «Единая Россия» Олег Петров инициировал обсудить эту тему, а также вопрос о предоставлении субсидий для реализации 1 этапа строительства дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона Сайменский Выборга.

Первый заместитель председателя комитета по строительству Сергей Шалыгин в своем докладе по первому вопросу отметил, что мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в рамках областной госпрограммы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», реализуются посредством предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований. Они идут на софинансирование муниципальных полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Субсидия предоставляется на проектирование и (или) на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз, а также на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом от 17.07.2018 № 75-оз.

Эта субсидия предоставляется по результатам проведенного комитетом по строительству конкурсного отбора муниципальных образований в соответствии с установленными критериями. Ассигнования на реализацию мероприятий были предусмотрены в 2021-2024 годах в размере 833 млн рублей.

В 2021 году в 3 массивах подрядными организациями завершены работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовлены 115 земельных участков, из которых 84 — для многодетных семей.

В 2022 году строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры будет продолжено в 6-ти массивах и в 2023-2024 годах — еще в 4-х массивах. Всего запланировано финансирование на 2022-2024 гг. около 550 млн рублей на подготовку 640 земельных участков, в том числе 283-х — для многодетных.

Средства областного бюджета не были освоены в полном объеме в 2021 году по 6-ти объектам по разным причинам, которые будут устранены.

Докладчик подчеркнул, что в Комитет в 2021 году поступали заявки на конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета от 15 муниципальных образований.

По результатам конкурсного отбора субсидии были предоставлены на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 2024 год городам Отрадное (Кировский район) и Всеволожск.

Основными причинами непрохождения муниципальными образованиями конкурсного отбора в 2021 году является несоответствие заявок критериям для допуска к их оценке, а также отсутствие в заявке информации и необходимых документов. Поэтому заявки были отклонены.

Также была отклонена заявка города Выборг на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве мкр. Сайменский Выборгского района. В заявке отсутствовали информация и документация, подтверждающая продление технических условий АО «ЛОЭСК» филиал «Северные электрические сети» для присоединения к электрическим сетям. Срок действия данных технических условий составлял 2 года и в настоящее время истек.

В комитет финансов направлена информация по всем муниципальным образованиям о потребности в финансировании строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях, в которых получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, в том числе данная информация направлена и по массиву мкр. Сайменский Выборгского района. Информация о начале проведения конкурсного отбора муниципальных образований Ленобласти на предоставление субсидий в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов будет размещена на официальном сайте Комитета, а также будет направлена в электронном виде в администрацию муниципального образования.

В ходе обсуждения губернатор Александр Дрозденко возмутился стоимостью работ на инженерно-техническое обустройство земельных участков. Когда с учетом этих работ себестоимость земельного участка достигает 2,5 млн рублей как, например, в массиве «Заячий ремиз» Гатчинского района, или в 3 млн рублей обойдется обустройство одного земельного участка в вышеупомянутом массиве мкр.Сайменский, то земельные участки получаются «золотыми». Муниципальные образования в смету стараются включить расходы и на водоотведение, и на газоснабжение. Не должна субсидия превышать земельный сертификат (375 рублей на сегодня), категорично заявил губернатор. Он предложил до 1 апреля провести совещание по данной проблеме, а профильной комиссии ЗакСа — ввести лимиты на инженерное обустройство земельных участков.