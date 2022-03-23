Дорогой внедорожник превратился в груду металла после встречи со столбом в Петербурге

Очевидец делится кадрами серьезной аварии в Колпино.

В Колпинском районе Петербурга внедорожник снес бетонный столб с электропроводами. Дорогая иномарка в результате происшествия превратилась в груду металла.

Кадры с места ДТП поделился очевидец в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 23 марта. Судя по фотографиям, у машины сработали подушки безопасности. На момент публикации на место происшествия уже прибыла реанимация. Состояние водителя неизвестно.

По информации портала 78, сидевший за рулем мужчина, находился в состоянии опьянения наркотическими веществами.



