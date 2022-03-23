Губернатор Ленобласти и генерал-полковник Павел Дашков вручили военнослужащим, проходящих лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине, памятные подарки к предстоящему празднику

«Все пациенты находятся в стабильном состоянии, в нашем госпитале они получают необходимую медицинскую помощь с использованием высокотехнологичного оборудования. В настоящее время военнослужащие выздоравливают», — рассказал начальник госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Шилин.

В лечебных палатах губернатор и командующий пообщались с ранеными и поздравили их с наступающим Днём войск национальной гвардии РФ.

Ранее народный самодеятельный коллектив из Ленобласти — хореографический ансамбль «Радуга» областного колледжа культуры и искусства исполнил танец на площадке мемориального комплекса «Молитва перед боем» — у памятника святому благоверному князю Александру Невскому.