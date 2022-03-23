Оформлять ДТП в России будут по-новому

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения собирается провести эксперимент и изменить порядок оформления аварий на дорогах.

Об этом пишет Газета.ру 23 марта со ссылкой на руководителя проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Предполагается, что после аварии водители смогут сразу съехать с проезжей части, не останавливаясь на дороге. Если возникнут споры, город предоставит видеозапись, чтобы восстановить полную картину ДТП.

Эксперимент будет проводиться пока только в Москве, поскольку все скоростные магистрали города оборудованы сплошной системой видеонаблюдения. По мнению председателя комиссии по безопасности дорожного движения Марата Хуснуллина, такая практика сможет снизить смертность на дорогах.

Также по замыслу авторов инициативы, будет решена проблема «вторичных аварий», когда люди оформляют мелкое ДТП, а сзади их сносит уже другой автомобиль.