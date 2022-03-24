Фото: водитель снес столб и пешехода в Колпино. Он мог быть не в себе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 23 марта в Колпино на углу улиц Московской и Ижорского батальона произошло ДТП, в котором пострадали два человека – водитель и прохожий.

Фото: водитель снес столб и пешехода в Колпино. Он мог быть не в себе колпино
Фото: водитель снес столб и пешехода в Колпино. Он мог быть не в себе колпино

Фото: ВКонтакте / Колпинский район Санкт-Петербурга

По предварительным данным, автомобилист 1989 года рождения мог находиться под действием запрещенных веществ. Его доставили в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой.

Также помощь врачей потребовалась пешеходу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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22.03.2022 217
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