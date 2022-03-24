Фото: водитель снес столб и пешехода в Колпино. Он мог быть не в себе

По информации ivbg.ru, 23 марта в Колпино на углу улиц Московской и Ижорского батальона произошло ДТП, в котором пострадали два человека – водитель и прохожий.
Фото: ВКонтакте / Колпинский район Санкт-Петербурга
По предварительным данным, автомобилист 1989 года рождения мог находиться под действием запрещенных веществ. Его доставили в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой.
Также помощь врачей потребовалась пешеходу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 7 марта на пересечении Сиверского шоссе и улицы Андреевской в Вырице сбили 17-летнюю первокурсницу медицинского колледжа Санкт-Петербурга....
22.03.2022 217