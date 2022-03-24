Нарушитель ПДД на Mercedes «объяснил» петербуржцам, как правильно жить

Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz решил проехать по пешеходной дорожке возле поликлиники в Санкт-Петербурге. Пешеходы отказались пропускать нарушителя. В ответ автовладелец решил ярко подчеркнуть классовую несовместимость с окружающими.

Размахивая руками и передразнивая окружающих, водитель посоветовал местным жителям «зарабатывать деньги, поднимать уровень и качество жизни», а не тратить время на него, то есть впустую.

«Я-то отъеду, и заработаю, и кайфану, а вы, нищеброды, будете что-то доказывать всю свою жизнь всем», – поделился своими мыслями автовладелец

Все это время пациентам поликлиники, в том числе и на костылях, приходилось обходить стоящий на тротуаре автомобиль.