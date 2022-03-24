Российский писатель и публицист Герман Садулаев, рассуждая о процессах в постиндустриальном обществе, пришел к выводу, что экономическая модель Запада, как он ее видит, терпит вынужденные коррективы.

Как пишет Герман Садулаев, несмотря на прогресс информационных технологий, люди по-прежнему привязаны к физиологическим потребностям.

«Парадокс! Почему бы вам не испечь хлеб из биткойнов? Почему до сих пор нет такой технологии, чтобы заправить машину по wi-fi?», – цитирует публициста издание «Взгляд»

По мнению Германа Садулаева, Запад меняет «стеклянные бусы так называемой интеллектуальной собственности на вполне реальные богатства народов: нефть, металлы, зерно».

У США – самый большой фонд патентов, стоимость которого оценивается в 6 триллионов долларов. Из-за этого другим странам приходится платить им за лицензии.

«Но этот узел легко может быть разрублен отказом от признания американских патентов. Ведь «интеллектуальная собственность» – понятие конвенциональное», – считает Герман Садулаев