Петербуржец с подругой избили, изнасиловали и убили соседку. Они настолько не хотели в колонию, что их пришлось судить два раза

Суд Санкт-Петербурга второй раз вынес приговор паре, ночь с которой не пережила 30-летняя петербурженка. По версии следствия, январской ночью 2020 года они забили до смерти соседку по квартире на проспекте Просвещения, 20/25.

В материалах дела больше 35 ударов в грудь и голову: сначала пара вместе пила, а потом вместе била и пинала женщину. Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая закрытая травма груди. Также на теле нашли следы сексуального насилия – над беспомощной жертвой перед смертью надругались.

Суд начал слушать дело в апреле 2020 года и в январе 2021 года приговорил женщину к 8 годам в колонии общего режима, а мужчину – к 11 годам строгого режима. Приговор был обжалован, и дело рассмотрели заново другим составом суда. В итоге женщине скостили срок на год – до 7 лет. Также оба должны выплатить родным погибшей по 500 тысяч рублей.