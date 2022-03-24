В кафе на Васильевском острове нашли 800 тысяч рублей. Хозяина просят вернуться и забрать деньги

Автор: Сергей Агутин
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Персонал заведения обнаружил пачки купюр, пересчитал и установил, что это 800 тысяч рублей. Кто оставил деньги и с какой целью – неизвестно.

Владельцы дорожат репутацией бизнеса, поэтому просят хозяина вернуться и забрать деньги.

С соответствующим заявлением они обратились в полицию. Полицейские побывали в кафе зафиксировали факт и взяли с руководства расписку о сохранности.

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23.02.2022 6075
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