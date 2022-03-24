Движение на участках 8 трасс Ленобласти 25 марта будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 57,74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 70-80 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО;
— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин;
— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин;
— км 135-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка катафотов от грязи;
— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
А-181 «Магистральная»:
— км 102-107 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов механизированным способом;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
— ТрР км 10, 15, 27,33 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, выправка и мойка дорожных знаков;
— ТрР км 27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт ШЗЭ.