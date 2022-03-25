В Шушарах пассажир выстрелил таксисту в грудь и сбежал

Полицейские разыскивают мужчину, который выстрелил в водителя такси из травматического пистолета и скрылся.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 марта недалеко от дома по Новгородскому проспекту в Шушарах. Пассажир выстрелил из травматического пистолета в грудь 22-летнему водителю-мигранту, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Вам будет интересно Пьяный мужчина упал на Вечный огонь на Марсовом поле и едва не сгорел Инцидент произошел вечером 24 марта - пьяный мужчина упал на Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге и едва не... 25.03.2022 116

По предварительным данным, причиной конфликта стала сумма оплаты за поездку. Таксисту оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.