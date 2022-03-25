Флориста из Тосно задержали за кражу Chevrolet у однофамилицы

По информации ivbg.ru, 24 марта в 14:00 в Тосно задержали 43-летнюю местную жительницу, работающую флористикой. Следствие полагает, что задержанная причастна к угону Chevrolet Lanos стоимостью 120 тысяч рублей.

Иномарка пропала в декабре 2021 года с улицы Боярова в Тосно. Машина принадлежит 71-летней пенсионерке из Новгородской области – однофамилице либо родственнице подозреваемой.

Установлено, что задержанная ранее не привлекалась к уголовной ответственности.