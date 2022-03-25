В Ленобласти начались ледовзрывные работы в избежание подтоплений

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
segodnya-byli-nachaty-raboty-po-oslableniyu-ledovogo-pokrova-na-zatoroopasnyh-uchastkah-rek-regiona-posredstvom-ledovzryvnyh-rabot_16482181881018408781__2000x2000
Фото: МЧС России Главное управление по Ленинградской области

В Ленинградской области начались работы по ослаблению ледового покрова на участках рек.

Как передает региональное управление МЧС, 25 марта в Ленобласти начались работы по ослаблению ледового покрова на участках рек. Делается это посредством ледовзрывных мероприятий.

В том месте, где река Сясь впадает в Ладожское озеро пиротехниками был осуществлен подрыв 30 зарядов, в результате чего акватория на площади около 2000 квадратных метров была освобождена ото льда.

Всего запланировано шесть подобных мероприятий по ослаблению ледового покрова на реках Сясь, Свирь, Паша, Оять в Волховском и Лодейнопольском районах.

segodnya-byli-nachaty-raboty-po-oslableniyu-ledovogo-pokrova-na-zatoroopasnyh-uchastkah-rek-regiona-posredstvom-ledovzryvnyh-rabot_1648218188606099374__2000x2000
Фото: МЧС России Главное управление по Ленинградской области
Вам будет интересно
В Ленобласти начались ледовзрывные работы в избежание подтоплений наводнение, мчс, Ленобласть, ледовзрывные работы
Петербургским бездомным дали шанс на нормальную жизнь
В Петербурге открывается первый в России ресторан, где обслуживать посетителей будут бывшие бездомные. Один из них - Дмитрий. Он активно...
25.03.2022 38
Автор