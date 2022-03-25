В Ленобласти начались ледовзрывные работы в избежание подтоплений

В Ленинградской области начались работы по ослаблению ледового покрова на участках рек.

Как передает региональное управление МЧС, 25 марта в Ленобласти начались работы по ослаблению ледового покрова на участках рек. Делается это посредством ледовзрывных мероприятий.

В том месте, где река Сясь впадает в Ладожское озеро пиротехниками был осуществлен подрыв 30 зарядов, в результате чего акватория на площади около 2000 квадратных метров была освобождена ото льда.

Всего запланировано шесть подобных мероприятий по ослаблению ледового покрова на реках Сясь, Свирь, Паша, Оять в Волховском и Лодейнопольском районах.