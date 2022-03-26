Продукты питания, одежду, средства гигиены и медицинские препараты из 47-го регионы уже разгружают в Ростовской области. Помощь будет передана беженцам и подразделениям народной милиции ДНР.

Видеорепортаж с места разгрузки гуманитарной помощи подготовил ЛенТВ24. В общей сложности волонтеры собрали и доставили порядка 2,5 тонн необходимых вещей и продовольствия.

Часть гуманитарного груза передадут подразделениям народной милиции ДНР, а остальное отдадут беженцам, находящимся сейчас в Ростовской области. По предварительным расчетам, сейчас их здесь около десяти тысяч.