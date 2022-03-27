Сын президента США Хантер Байден оказывал услуги подрядчику Пентагона, занимавшемуся биологическими проектами в Украине

Как сообщает британская газета Daily Mail, Хантер Байден помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Минобороны США Black & Veatch в рамках исследований патогенов, заключить многомиллионный контракт с американским правительством.

Кроме того, он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации научного проекта с участием лабораторий высокого уровня биозащиты в Украине.

Из обнародованных писем также следует, что один из топ-менеджеров Metabiota в 2014 году обратился к Хантеру Байдену с вопросом о том, каким образом компания может поспособствовать «культурной и экономической независимости от России», что, по мнению Daily Mail, является необычной целью для биотехнической фирмы.

В 2016 году вице-президент медицинской компании Мэри Гуттьери, которая отвечала за работу фирмы на Украине, встречалась с чиновниками украинского и американского военных ведомств для обсуждения «сотрудничества в области надзора и профилактики особо опасных инфекционных заболеваний, включая зоонозные заболевания на Украине и в соседних странах».

Как указала Daily Mail со ссылкой на отчетность госорганов США, в период с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года Пентагон заключил с Metabiota контракты на сумму 18,4 миллиона долларов, из которых более 300 тысяч долларов пошли на «исследовательские проекты» в Украине.