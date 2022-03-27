Американец избил российского хоккеиста во время матча НХЛ

Российский форвард «Даллас Старс» Владислав Наместников стукнулся с американским защитником «Каролины Харрикейнс» Бреттом Пеши во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В середине второго периода российский хоккеист применил к американцу силовой прием. Через несколько секунд Пеши поднялся, скинул перчатки и атаковал Наместникова. Защитник «Харрикейнс» избил россиянина, нанеся ему несколько ударов по голове, и повалил его на лед.

Потасовку остановили судьи, Наместников избежал серьезных травм. Россиянин в текущем сезоне провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил 13 шайб и сделал 12 результативных передач.