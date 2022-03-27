Александр Дрозденко поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии

Автор: Сергей Агутин
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к сотрудникам Росгвардии с поздравлением 27 марта, в День войск национальной гвардии России.

«Сегодня бойцы Росгвардии решают ответственные задачи в ходе спецоперации Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине – от лица ленинградцев хочу передать им слова горячей благодарности и поддержки», – заявил губернатор

Глава региона также отметил, что Ленинградская область гордится выдержкой, стойкостью и силой духа бойцов Росгвардии. Александр Дрозденко пожелал каждому из них благополучия, крепкого здоровья и успешной службы на благо России.

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23.03.2022 244
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